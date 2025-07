Conheça a história de Johny e Irlene, que viram o relacionamento quase 'vencer' por falta de diálogo

Johny acreditava que prover era sua única missão e não se preocupava em estar presente emocionalmente na relação. A ausência logo começou a distanciar Irlene, que ficava dias sem falar com o marido. Os dois passavam dias brigados, com poucos momentos de harmonia, o que quase desencadeou o pior. Conheça a história do casal.



