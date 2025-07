Conheça a história de Vitor e Aline, casal que ilustra o tema Despreparados para o Amor

O casal dessa semana se conheceu já nas palestras através do aplicativo Quero te Conhecer. Ambos vieram de problemas na infância sem referências dos pais. Não tiveram muitas experiências na juventude, justamente por terem medo de se relacionar. Os pais de Vitor se separaram quando ele tinha 12 anos e esse rompimento o marcou por muito tempo. Vitor era fechado, desconfiado, bloqueado emocionalmente. Evitou qualquer tentativa de envolvimento afetivo durante a adolescência e toda a juventude. Ficou anos sozinho. Aline foi a primeira namorada dele. Já Aline teve alguns pretendentes antes de conhecer o Vitor, mas esses contatos não passaram de conversas. Nenhum relacionamento deu certo. Dúvidas, complexos e insegurança fizeram Aline não se envolver com ninguém. O primeiro namorado foi Vitor.



