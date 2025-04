Conheça famosos que quebraram a confiança do parceiro

A história do casal Belo e Gracyanne viralizou nas redes sociais após a modelo trair o cantor, o que provocou a separação do casal. Pouco tempo depois, Gracyanne disse que se arrependeu — mas ela não é a única na lista de famosos que quebraram a confiança do parceiro. Confira outras histórias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!