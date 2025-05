Descubra o vilão que pode estar destruindo o seu casamento

O orgulho tem sido a causa da morte de muitos casamentos. Ele dificulta pedir desculpas, impede o reconhecimento de erros e bloqueia o diálogo sincero. É natural do ser humano, sim — mas não pode comandar nossas atitudes. Se não for controlado, o orgulho pode corroer o que há de mais valioso: a conexão. “Das duas umas: o orgulho vai matar seu casamento ou o casamento vai matar o seu orgulho”, pondera o professor Renato. Qual caminho você vai escolher?



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!