É importante não pular etapas no relacionamento

Existe um padrão na vida das celebridades. Quando jovens, eles curtem e se jogam nos relacionamentos, trocando de parceiros e, logo se casam, sem conhecer bem seus companheiros. Depois de uma certa idade e de seguir o caminho errado para construção de um relacionamento, eles afirmam que o problema é o casamento. Para que isso não aconteça, é importante que as pessoas passem pelas fases do relacionamento, e que também tenham disciplina na vida e no compromisso amoroso para que o casamento se construa de forma saudável.