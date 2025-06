Educação criativa: como as pessoas perdem oportunidade de investir no aprendizado

Nas aulas do The Love School - Escola do Amor, nossos professores sempre recorreram à criatividade para tratar de assuntos complexos que envolvem a vida dos casais. A educação criativa é essencial para prender a atenção dos alunos e, assim, desenvolver o tema com mais naturalidade. Entenda como a inovação pode ser uma aliada na educação de casais que estão analfabetos no amor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!