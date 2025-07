Não é preciso abrir mão da carreira para ter um bom relacionamento, mas sim reorganizar as suas prioridades. O The Love School — Escola do Amor foi às ruas perguntar para as pessoas: em um ranking, em qual posição está a sua vida amorosa?



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!