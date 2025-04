Empresário fala sobre as artimanhas dos desenvolvedores de jogos para fidelizar usuários

Com foco no faturamento, companhias desenvolvem mecanismos para prender o máximo tempo e energia de seus clientes. Indo muito além de uma história que cativa o público, os programadores recorrem à psicologia e até mesmo à fisiologia para reter a atenção dos usuários.



