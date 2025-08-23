Entenda como encontrar saída para problemas no relacionamento

Muitos casais não enxergam saída para seus problemas porque tentam resolvê-los sempre da mesma forma, com impulsividade, silêncio ou fuga. A convivência diária, quando marcada por ciúmes, cobranças e frustrações, acaba esvaziando a relação. O que antes era leve passa a parecer sem graça, repetitivo e sufocante. Os professores Renato e Cristiane Cardoso explicam que sem diálogo e sem disposição para mudar, cada novo conflito reforça a sensação de que não há solução possível. Mas existe! Confira.