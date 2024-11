Fabrício era imaturo e Maria tomava frente em todas as situações: como lidar com tantas diferenças?

O The Love School — Escola do Amor mostrou a história de Maria e Fabrício. Maria começou a perceber que Fabrício era muito imaturo, já que era cinco anos mais novo. Ela sempre resolvia as coisas, tomava à frente de tudo e não deixava o marido ser o “homem da casa”. O casal passou a discutir muito e teve um longo caminho até aprenderem a lidar com as diferenças.