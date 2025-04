Fidelidade é uma condição para o casamento funcionar, explicam professores

Segundo Renato e Cristiane Cardoso, perdoar não é uma vontade, e sim uma decisão. No The Love School — Escola do Amor deste sábado (12), os professores analisaram a história de uma mulher que expulsou o marido de casa após descobrir uma traição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!