Filmes românticos idealizam relações perfeitas que não existem

Os doramas e os filmes de amor muitas vezes criam a ilusão de relacionamentos perfeitos, onde tudo se resolve de forma mágica e sem esforço. Idealizar um romance como o do cinema pode gerar frustrações e expectativas irreais, tornando difícil enxergar e valorizar as relações verdadeiras, com suas imperfeições e desafios. Famosos já se apaixonaram durante gravações de histórias românticas, mas as relações não deram certo, assim como as atrizes Meg Ryan e Kristen Stewart, que traíram os companheiros com colegas de elenco e se arrependeram



