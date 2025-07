Focar em apenas uma parte da vida pode custar caro em outra

O que acontece quando as pessoas deixam o amor de lado e focam apenas na vida profissional? Se dedicar a apenas uma parte da vida pode custar caro para a outra deixada em segundo plano. Muita gente, sem perceber, coloca todas as forças em outras áreas e, na vida amorosa, segue uma receita para o fracasso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!