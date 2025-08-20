Jornada de superação e recomeço marcam história do casal Waldecir e Fátima

O The Love School conta a história do casal Waldecir e Fátima. Ele construiu sua trajetória profissional e alcançou o sucesso como empresário. No entanto, sua vida amorosa foi marcada por relacionamentos superficiais e decisões que quase o levaram à ruína. Fátima, por outro lado, saiu profundamente ferida de um casamento de 25 anos, após ser traída e chegou ao ponto de cogitar tirar a própria vida. Tanto Waldecir quanto Fátima descobriram, em meio ao caos, que ainda havia forças para recomeçar. Eles provaram que é possível reconstruir a vida mesmo depois das maiores quedas.



