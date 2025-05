David cresceu sem referência de um casamento feliz: viu os pais se separarem, conviveu com brigas, traições e vícios na família. Tentou ser diferente, mas acabou repetindo os mesmos erros. Já Emily cresceu em um lar com muitos conflitos, em que o pai tinha um comportamento agressivo. Entenda como más referências familiares geram hábitos errados e inseguranças na vida adulta.



