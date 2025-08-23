Mayara e Felipe salvaram o casamento com o apoio da Terapia do Amor

Felipe entendeu seus erros com a esposa, mas demorou para consertá-los. Mayara resolveu não desistir do casamento e passou a frequentar as palestras. Seu foco passou a ser uma boa esposa, mesmo que Felipe não fosse um bom marido. Com o passar do tempo, o rapaz começou a acompanhá-la na Terapia do Amor e viram seu relacionamento ser ressignificado.