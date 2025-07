Nas palestras, Anna e Edson descobriram que ainda havia tempo para amar de verdade

Anna e Edson viveram caminhos diferentes, mas com algo em comum: ambos não tiveram sucesso na vida amorosa. Foi só quando começaram a participar das palestras da Terapia do Amor que tudo mudou. Eles se conheceram por meio do app 'Quero Te Conhecer', e descobriram que ainda havia tempo para amar de verdade. Eles estão juntos há um ano e meio e se casaram em 2024.



