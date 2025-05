O poder transformador da Terapia do Amor

Edson e Raquel, depois de vivenciarem frustrações do passado, tinham o coração fechado para o amor. Edson passou 11 anos duvidando que encontraria a felicidade com outra pessoa, enquanto Raquel acreditava que não poderia mais ser feliz em uma vida a dois. Mas, ao conhecerem a Terapia do Amor, aprenderam a lidar com suas bagagens emocionais e a compreender melhor um ao outro. "Se você não se entende, nunca entenderá o outro", ensina o professor Renato, e essa lição foi fundamental para o recomeço do casal. A terapia não só é eficaz para casais, mas também para quem está solteiro, como Jaqueline, que, após um casamento conturbado, agora está pronta para recomeçar. A história de Edson, Raquel e Jaqueline é um exemplo do poder transformador da Terapia do Amor.



