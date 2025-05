Orgulho ou opinião: o que mais abala um relacionamento?

Todo casal discorda em algum momento — isso é normal. Mas o que realmente gera problemas no relacionamento: ter opiniões diferentes ou deixar o orgulho falar mais alto? O The Love School foi às ruas ouvir as pessoas e entender qual desses dois fatores mais afeta a convivência a dois. Assista!



