Em 700 programas, o The Love School - Escola do Amor foi às ruas, produziu casamento em plena Avenida Paulista, levou participantes para a bem-sucedida Caminhada do Amor, além de contar centenas de histórias de superação de casais que tiveram nos professores Renato e Cristiane Cardoso um “ombro amigo” cheio de conselhos.