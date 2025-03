Renato e Cristiane Cardoso enumeram cinco erros que as mulheres cometem ao lidar com homens

Ser ingênua, diminuir padrões por conta da carência, se vingar, agir com autoritarismo e concluir que os homens não prestam estão entre os erros que as mulheres podem cometer ao lidar com o sexo masculino. No entanto, Renato e Cristiane Cardoso afirmam ser possível contornar estas atitudes ao se dar o devido valor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!