Repórter do The Love School mostra como superou um trauma de infância Humberto Ascêncio desenvolveu um verdadeiro trauma de água e evitou contato com mar, piscina e lagos até superar seu medo

Love School Escola Amor|Do R7 07/06/2025 - 14h31 (Atualizado em 07/06/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share