Já sofreu com um coração partido? Qual a maior dificuldade para entrar em uma relação amorosa? Redes sociais atrapalham o namoro? Repórter Humberto Ascencio conversa com adolescentes para saber o que eles pensam sobre relações amorosas.



