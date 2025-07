The Love School — Escola do Amor deste sábado (5) aborda o tema 'Felizes por tempo limitado'

O que Ariana Grande, Kendall Jenner e John Lennon têm em comum? Todos estiveram em relacionamentos que duraram pouco, porque os envolvidos estavam em momentos diferentes da vida. Mas eles não são os únicos a passarem por essa experiência. Segundo o IBGE, 47,7% dos casamentos terminam antes dos 10 anos no Brasil. Mas será que as relações precisam ter uma data de validade? No The Love School — Escola do Amor deste sábado (5), o repórter Humberto Ascencio visita o Mercado Municipal de São Paulo, compara os relacionamentos com alimentos e cita celebridades que estiveram em uniões que duraram pouco.



