“Você só vai mudar se você entende que precisa mudar”, afirma Luciana, aluna da Terapia do Amor

Os relacionamentos de Luciana e Gabriel, antes de se conhecerem, foram fracassados por erros tanto de um quanto do outro. Analfabetos no amor e prestes a desistir dos relacionamentos, eles se encontram, já na maturidade, e decidem juntos viver uma grande história de amor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!