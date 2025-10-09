Atriz premiada! Conheça Gonca Vuslateri, a intérprete de Sule Akçay na novela Mãe Famosa pela sua versatilidade, atriz turca é um dos grandes nomes da próxima novela da RECORD

Gonca Vuslateri interpreta Sule na novela Mãe Reprodução/Instagram

Bastante ativa nas redes sociais e conhecida pela versatilidade na atuação, que vai da comédia ao drama, Gonca Vuslateri, de 39 anos, é um dos grandes nomes da novela Mãe, que estreia no dia 27 de outubro, às 21h, na tela da RECORD.

Com uma carreira consolidada, que inclui trabalhos aclamados no teatro, cinema e TV, Gonca se destaca pela intensidade em papéis complexos. Na novela Mãe, ela dá vida a Sule Akçay, mãe biológica da pequena Melek (Beren Gökyıldız).

Sua formação em Teatro no Müjdat Gezen Art Center foi o ponto de partida para uma trajetória de sucesso. Mas ela não fica só na atuação, também é roteirista, colunista e poeta. Toda essa versatilidade a levou a conquistar importantes prêmios, como o Afife Jale Play Awards e o Sadri Alışık Award, de grande prestígio na Turquia.

Na vida pessoal, a artista se casou em 2024 e, recentemente, se tornou mãe de um menino, dando mais um passo em sua jornada.

Em Mãe, sua personagem vive um grande conflito e promete levantar grandes dilemas e provocar fortes emoções no público.

Quer conferir a atuação de Gonca Vuslateri na tela da RECORD? Prepare-se! Mãe estreia no dia 27 de setembro, às 21h.