Entenda a relação de Neemias com Jerusalém na série Escrita por Raphaela Castro, produção estreia na próxima segunda (7), às 22h45, na tela da RECORD Novidades|Do R7 06/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h00 )

Mario Bregieira interpreta o protagonista da série Neemias

Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia estrelada por Mario Bregieira, estreia na próxima segunda (7), às 22h45 na RECORD. E, em conversa com o Univer Vídeo publicada no blog da plataforma de streaming, a autora Raphaela Castro comentou a relação de Neemias (Mario Bregieira) com Jerusalém.

“Muitos vão questioná-lo por causa disso. Mas não era apenas importante para Neemias estar em uma cidade especial, mas sim viver num lugar que Deus deu para o povo dele. Veremos na série que Jerusalém tinha para ele uma representatividade muito mais do que histórica”, adiantou.

De acordo com Raphaela, assim como na Bíblia, a série vai retratar os desafios desse sonho:

“O fato de ele ter vivido uma realidade totalmente diferente do povo de Jerusalém, já é uma grande dificuldade para ele. Fora que não entendia nada sobre construção, não era o seu ofício. Neemias está tentando uma coisa impossível, diante de um projeto muito maior que ele e se não for por Deus não tem como ele terminar, por isso essa história é tão inspiradora. Então, muita dificuldade e sofrimento vem no pacote”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia nesta segunda (7), às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da série:

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.