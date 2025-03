Rafael Coimbra adianta que Perez vai emocionar em Neemias: ‘É lindo’ Na série, ator interpreta jovem que tem embates com os pais por causa das circunstâncias em que Jerusalém se encontra Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 31/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/03/2025 - 02h00 ) twitter

Rafael Coimbra vive Perez, filho de Zabai e Amiyah, em Neemias

Rafael Coimbra vai provocar diferentes emoções no público como Perez em Neemias. Filho de Zabai (Wolney Oliveira) e Amiyah (Roberta Teixeira), o rapaz vive uma realidade difícil, envolvida por um drama familiar impactante na história que estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD.

Ao site oficial, Rafael refletiu sobre o desafio de dar vida a um jovem tão complexo como Perez.

“É um dos personagens mais humanos de toda a trama, porque contextualizamos a história de Neemias (Mario Bregieira) em uma Jerusalém totalmente destruída, com um povo judeu explorado, e o Perez faz parte de uma dessas famílias. E ele tem uma grande intolerância com a passividade do pai e de todo mundo que acha que vai resolver todos os problemas construindo o muro. E é lindo, porque ele vê que muitas coisas se resolvem através da fé”, adiantou o ator.

Ainda sobre Perez, Rafael definiu o texto da autora Raphaela Castro como primoroso e revelou que o rapaz pode ser visto inicialmente como um vilão pelo público:

“Às vezes, ele pode parecer mimado, mas ele tem opiniões fortes e contundentes. Conforme você entende a profundidade da dor dele, vê que tudo o que ele vive é justificável e verdadeiro”.

Antes das gravações da série, o ator contou com o auxílio de Nara Marques, uma das preparadoras de elenco do projeto.

Rafael Coimbra destaca importância da preparação para viver Perez na série

“Tivemos o privilégio de ter uma preparação grande, o que foi primordial. E conseguimos desabrochar o Perez. A Nara tem uma sensibilidade muito grande”.

Rafael demonstrou ansiedade e empolgação para que o público acompanhe a estreia da série na RECORD. Para o ator, foi uma alegria participar de um projeto tão leve e bonito.

“Quando a gente fala de Deus, tem o privilégio de entrar na casa das pessoas e mudar a vida delas. O livro de Neemias traz ensinamentos muito bonitos. E foi um ambiente com pessoas tão legais. A RECORD é uma casa que eu amo e viver o Perez aqui foi transformador, um divisor de águas”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 7 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da série:

