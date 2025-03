Ricardo Lyra Jr. interpreta Secanias na série Neemias: ‘Altivo e ganancioso’ Ator celebra papel na nova produção, que estreia na tela da RECORD no dia 8 de abril Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 24/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ricardo Lyra Jr. define Secanias como altivo e ganancioso

Ricardo Lyra Jr. volta à RECORD em Neemias, série que estreia dia 8 de abril na tela da emissora. Após brilhar em Gênesis (2021) como o egípcio Adurrá, o ator será o ricaço Secanias, que promete atrapalhar a vida de Neemias na tentativa de reconstruir Jerusalém.

Ao site oficial, Ricardo não conteve a alegria por estar em mais uma superprodução bíblica.

“Gênesis foi meu primeiro personagem, a RECORD me deu uma oportunidade incrível, confiou no meu trabalho. E retornar tem um sabor especial, porque é um lugar onde as pessoas têm muito respeito, a equipe trabalha sempre com muito carinho, atenção e cuidado. É um diferencial absurdo”, afirmou.

Na trama, Ricardo faz parte do time dos vilões, e é um dos aliados de Sambalate. Secanias se aproveita dos judeus pobres para manter a sua riqueza.

“É um cara muito ardiloso, altivo e ganancioso. E está disposto a fazer de tudo, pois só pensa em dinheiro e poder. Não tem escrúpulos e se aproveita cruelmente disso”, definiu.

Ricardo Lyra Jr. destaca trabalho ao lado de Tatsu Carvalho e Homero Ligere

Para dar vida a um personagem com atitudes tão controversas, o ator teve que se preparar para lidar com as emoções complexas que o ricaço traz à trama: “É tudo o que eu condeno em uma pessoa. É difícil, mas precisamos fazer com verdade”.

A relação de Secanias com Sambalate e Tobias (Homero Ligere) vai mexer com as emoções do público.

“É um com interesse em cima do outro. É muito louco, pois as pessoas gananciosas, cada uma à sua maneira, quando se reúnem, entram em conflitos entre eles mesmos. Claro que há uma cumplicidade, mas é um tentando ter mais poder do que o outro. É um cara dos extremos”.

O ator aproveitou para elogiar o trabalho com Tatsu Carvalho e Homero Ligere: “Tivemos muitas trocas potentes. Nunca vi um elenco com tanta vontade de contar uma história. Todo mundo com vontade e garra de fazer o seu melhor”.

Sobre a mensagem que Neemias vai levar ao público, Ricardo foi direto: “É uma história de fé. É muito linda a construção que o Mario [Bregieira] fez. Apesar de ver todas as dificuldades, não perde a vontade de lutar pelo povo. Espero que essa história atinja o coração das pessoas e as inunde com muita fé”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 8 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da série:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia em abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.