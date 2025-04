Hall Mendes comenta trajetória de Esdras em Neemias: ‘Tudo o que sai da boca dele é esperança, amor, fé e sabedoria’ Ator também revela o quanto se aproximou do protagonista Mario Bregieira durante as gravações da série Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 08/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 02h00 ) twitter

Hall Mendes dá vida a Esdras em Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia

O público conheceu Esdras em A Rainha da Pérsia e acompanhou a trajetória dele até se tornar um escriba e se mudar para Jerusalém. Em Neemias, o personagem segue com sua missão, mas, agora, enfrenta novos desafios. Em entrevista ao site oficial, Hall Mendes comenta a nova fase do judeu.

“O Esdras é um sacerdote, um escriba judeu, e ele tem um papel muito importante na restauração e reorganização do povo de Israel após o exílio babilônico. A missão dele é levar a Palavra e os Mandamentos de Deus para as pessoas que, naquela época, estavam totalmente perdidas. Quando ele chega em Jerusalém, vimos um pouco disso em A Rainha da Pérsia, o povo estava se misturando com as nações vizinhas e se afastando de Deus”.

Para Hall, Esdras atua como um apoio fundamental para Neemias (Mario Bregieira) na trama. “Desde que o Esdras saiu de Susã, ele e o Neemias nunca perderam o contato. Os dois sempre trocavam papiros, então existe uma parceria entre eles. O Esdras é um homem muito sábio e tem uma fé gigante, e será um auxiliador de Neemias em momentos decisivos”.

A série fez com o que Hall Mendes e Mario Bregieira se aproximassem e se tornassem amigos. “Nós tivemos só uma cena em A Rainha da Pérsia, mas não nos conhecíamos. Agora em Neemias, estamos mais próximos e o Mario é incrível, um ser humano espetacular, super talentoso, sou muito fã dele. Logo à primeira vista sabíamos que daria certo. Construímos uma amizade fora do set também. Gravamos muitas cenas desafiadoras, bonitas e tocantes. A relação do Neemias com o Esdras é de sabedoria, humanidade, amor por Deus e fé, as cenas estão lindas. Temos uma química cênica incrível, realmente existe essa parceria do Mario com o Hall além de Neemias e Esdras”.

Hall Mendes destaca aprendizados como Esdras na série

O ator também destaca o quanto admira a coragem e a fé de Esdras. “O Esdras tem uma maturidade muito grande, uma fé gigante, uma esperança, um amor pelo outro, uma humanidade, uma sabedoria, ele é muito auxiliador. Digamos que existe um Hall antes e depois do Esdras, pois aprendi tanto com esse personagem. Nos momentos difíceis da minha vida pessoal, eu penso: ‘Como o Esdras lidaria com isso, o que ele faria”.

Por fim, Hall revelou o que o público pode esperar: “Tenho o privilégio de fazer grandes personagens na RECORD, mas o Esdras me marcou em um lugar muito diferente. Quando ele está em cena, tudo o que sai da boca dele é esperança, amor, fé e sabedoria, é muito bonito. Fico com os olhos brilhando quando falo dele porque é um personagem de fato muito bonito. Tenho certeza que o público vai se apaixonar ainda mais por ele, porque em A Rainha da Pérsia todo mundo já se encantou pelo Vicente Alvite [interpretou a infância do personagem], que fez lindamente. Por mais que as pessoas tenham conhecido um pouquinho do Esdras mais velho nos últimos episódios, agora vai ser muito mais profunda a história dele”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias vai ao ar às 22h45, na RECORD.

