Tatsu Carvalho repercute desfecho trágico de Sambalate em Neemias Antagonista foi sentenciado à morte na série; ator enalteceu a parceria com o elenco dentro e fora de cena Entrevistas|Ana Mello, do R7 12/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 02h00 )

Tatsu Carvalho deu vida ao malvado Sambalate em Neemias e repercutiu o final de seu personagem no spin-off de A Rainha da Pérsia. Após o governador de Samaria cometer vilanias para tentar, em vão, acabar com os planos do eunuco de reconstruir Jerusalém, seu fim foi trágico. Ao site oficial, Tatsu comentou as perversidades de Sambalate e seu desfecho na trama.

“Ele ficou inconformado quando Neemias consegue reconstruir os muros de Jerusalém. Não aceitou que aquilo estava acontecendo, tentou atrapalhar, mas tudo deu certo e ele ficou descontrolado. Perdeu a paciência em um nível de ficar frustrado, com raiva, gritar, derrubar coisas. E no final, tem a cabeça cortada. Morte em praça pública, para ficar de exemplo”, relembra Tatsu.

Sambalate, Tobias (Homero Ligere) e Gesém (Felippe Salve) foram condenados juntos à morte pelo rei Artaxerxes (Enzo Ciolini) pelos crimes cometidos contra o reino persa. O ator, então, descreveu a relação entre seu personagem e Tobias. “Ele era como se fosse um braço direito de guerra do Samabalate. Enquanto ele gritava e esbravejava, o Tobias era mais contido, mas executava [as ações] em algum momento. Mas a relação deles era de chefe e braço direito, sempre com desconfiança, porque eles não são amigos e o Sambalate desconfiava de todo mundo. Ele dava ordem, mas estava sempre de olho, cobrando, era uma relação política”, analisa.

Apesar dos embates com Neemias dentro de cena, Tatsu e Mario Bregieira compartilharam poucas cenas juntos. Uma delas, de onze páginas, é classificada pelo ator como “complexa”, por conta do tamanho e do uso de cavalos no set. Ela foi exibida logo no início da minissérie, quando Sambalate invade o discurso do protagonista ao povo, antes da reconstrução do muro de Jerusalém. Em entrevista, Tatsu elogiou a parceria com o elenco da produção.

“A relação fora do trabalho não só com o Mario, como com todos os atores, é ótima, alguns eu já conhecia ou tinha trabalhado, outros não. São pessoas bacanas, maravilhosas. Não tinha trabalhado com o Mario ainda, só com o Fifo Benicasa e o Flávio Pardal, e a experiência foi bem positiva. Às vezes, nos ensaios, era até difícil, porque o Mario é uma pessoa tão doce, tão tranquila, que eu pensava: ‘Como ter ódio desse cara?’”, brinca.

Com a conclusão da série, o ator revelou seu cuidado para não cair em uma interpretação caricata do personagem. “Não tenho nenhum trejeito em comum com ele, só o meu timbre de voz, que tentei até deixar mais pesado para o Sambalate. Ele já tinha uma característica de gritar, de bater, e eu não sou assim. Por ele já ter essas características marcantes, eu não precisava trazer nada além”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias está disponível no PlayPlus.com.

