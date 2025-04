Bruna Pinheiro encara novo desafio profissional na série Neemias Atriz celebra o terceiro trabalho na tela da RECORD e conta como se preparou viver Malka Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 07/04/2025 - 19h59 (Atualizado em 07/04/2025 - 19h59 ) twitter

Bruna Pinheiro define Malka como uma mulher de honra Divulgação/Seriella Productions

Após viver Ayla em Reis, Bruna Pinheiro encara um novo desafio profissional como Malka na série Neemias. Em entrevista ao site oficial, a atriz comentou o retorno à RECORD, relembrou a preparação, elogiou o elenco e adiantou características da personagem.

“Voltar para a RECORD é sempre muito bom e me sinto em casa, já conheço toda a produção, o pessoal da maquiagem, da técnica e figurino. É um ambiente em que me sinto muito segura e confortável para criar, me jogar e me arriscar. Estou muito feliz de estar de volta”.

Malka é o terceiro papel de Bruna na emissora e, para interpretá-la, a atriz passou por três meses de preparação, a mais longa até agora. “Tivemos leituras, vivências, workshops, e foi muito importante, principalmente para a união do elenco. Sem dúvidas, esse é um ponto fortíssimo do trabalho, porque viramos uma família, todos muito comprometidos. Essa proximidade que desenvolvemos é essencial para que a gente consiga mostrar do que a série se trata. Uma história muito bonita de fé, união e reconstrução”.

Bruna aproveitou o momento para enaltecer a parceria com os colegas. “Eles são incríveis. Ter a oportunidade de participar desse trabalho, com uma trama tão edificante, e com pessoas que realmente te acolhem, torcem e esperam o melhor de você, é muito bom”.

A atriz também elogiou a direção de Felipe Cunha. “O cuidado que ele tem dentro de cena é surpreendente. Ele se fez muito presente durante o processo inteiro, desde a leitura, as preparações, a construção e até os ensaios. E no set, é um diretor que pega a câmera na mão e você vê que ama o que faz”.

Bruna ainda adiantou que a integridade é uma das principais características de sua personagem na trama. “É uma mulher de honra, que não se desvirtua do caminho que julga ser o certo. Ela é aquela pessoa que busca fazer as coisas certas e se empenha para que isso aconteça”.

A intérprete de Malka ainda revelou o quanto está orgulhosa do resultado de Neemias. “É um projeto muito especial para a minha carreira. Pude entender que é possível ser abraçada em um trabalho, retribuir e construir algo coletivo. A Malka chegou para mim e me trouxe coisas maravilhosas. Todos os personagens fazem muito sentido de terem sido entregues para cada ator. Tenho certeza que as pessoas vão sentir esse amor que depositamos em cada detalhe. Estou muito feliz de ter entregue um projeto tão diferenciado”.

Quer saber mais sobre a Malka? Acompanhe a série Neemias, a partir desta segunda (7), às 22h45, na tela da RECORD.

