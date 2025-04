Mario Bregieira celebra participação especial do pai na série Neemias: ‘Simbólico’ Protagonista fala sobre a alegria de realizar um sonho ao lado de quem sempre o incentivou a seguir a carreira artística Entrevistas|Ana Mello, do R7 20/04/2025 - 00h24 (Atualizado em 20/04/2025 - 00h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pai de Mario Bregieira fez uma participação ao lado do filho no último episódio de Neemias Divulgação/Seriella Productions

Mario Bregieira concluiu as gravações de seu primeiro protagonista na RECORD com êxito. O ator, que no último episódio de Neemias contracenou com seu pai na vida real, Marinho Bregieira, revelou ao site oficial a emoção de dividir o set com quem o incentivou a seguir na carreira artística.

“Foi uma grata surpresa para coroar o último dia de gravação dessa série que foi um presente para todos os envolvidos. Meu pai sempre foi um grande incentivador dos meus sonhos, ele vibra muito com cada conquista. No penúltimo dia de gravação, eu o levei para assistir ao backstage, o diretor Felipe Cunha o conheceu e teve a ideia de colocá-lo para contracenar comigo em uma das cenas do último capítulo. Foi muito simbólico para nós, com certeza ficará guardado com muito carinho em nossos corações”, celebra Mario.

No spin-off de A Rainha da Pérsia, o ator e o pai contracenaram após Neemias e os moradores da cidade conseguirem reconstruir os muros de Jerusalém. Em um momento de passagem de tempo, Marinho aparece apoiando o personagem do filho na elaboração de um relógio de pedra.

Cena de Mario Bregieira ao lado do pai foi uma sugestão do diretor Felipe Cunha Divulgação/Seriella Productions

“Meu pai não tinha experiência nenhuma como ator, ele estava nervoso e queria entregar o melhor. No fim deu tudo certo, pois o clima do set estava muito bom, todos muito felizes com o projeto”, comemora.

Para gravar a série no Rio de Janeiro, Mario ficou um período longe da família, que mora em Piracicaba, no interior de São Paulo. O ator não escondeu a emoção de compartilhar esse momento com o pai. “Enquanto a gente estava contracenando, veio um filme na minha mente, de todas as vezes que meu pai me levou ao teatro para estudar, do quanto ele e minha mãe se desdobraram e fizeram de tudo para me dar a condição de viver meu sonho”, relembra.

Pai de Mario Bregieira contracenou pela primeira vez com o filho em Neemias Divulgação/Seriella Productions

A participação foi tão marcante para os dois que Marinho fez questão de guardar esse momento em sua casa. “Meu pai fez até um quadro de um frame da nossa cena [risos], ele conta essa experiência para todo mundo. No dia, parecia que estava em um parque de diversões, o elenco abraçou ele com muito carinho também, foi incrível. Esse momento eternizou toda uma história que começou em 2014, quando decidi estudar teatro e seguir nessa profissão”, conclui.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias está disponível no PlayPlus.com.

Veja também: elenco de Neemias constrói muro durante a preparação para a minissérie

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.