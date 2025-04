Rafael Coimbra elogia parceiros de cena e comenta relação de Perez com os irmãos em Neemias: ‘Senso de urgência’ Com a ajuda do protagonista, personagem conseguiu reunir a família em um momento emocionante que comoveu o público Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafael Coimbra ressalta parceria com atores mirins de Neemias Divulgação/Seriella Productions

Em Neemias, Rafael Coimbra viveu fortes emoções na pele de Perez. O rapaz lutou para dar uma vida digna à família, e tirar o irmão mais novo, Baruque (Rodrigo Vidal), das mãos de Sambalate (Tatsu Carvalho).

Com a ajuda de Neemias (Mario Bregieira), Perez conseguiu reunir a família em um momento emocionante que comoveu o público. Ao site oficial, Rafael Coimbra detalhou a relação do rapaz com os irmãos, Baruque e Tirzah (Nathalia Nieman).

“Ele tem um senso de urgência em relação a eles. E com certeza é o ponto de maior vulnerabilidade, é o ponto fraco dele. Quando Neemias entende que os próprios judeus estão escravizando outros judeus, é muito forte. E minha família é o estopim para que tudo isso acabe”, ressaltou.

Rafael destacou o decreto feito por Neemias para a devolução das terras de todos os escravizados. “A resolução do problema do Perez é a resolução do problema geral”, completou.

Rafael Coimbra destaca emoção do reencontro de Perez e Baruque em Neemias Divulgação/Seriella Productions

Para trazer à tona os conflitos e a complexidade da relação familiar de Perez, Rafael buscou se aproximar dos atores mirins, Rodrigo Vidal e Nathalia Nieman. A amizade entre eles transcendeu a ficção e foi levada para os bastidores.

“Quis criar uma amizade para as cenas fluírem. A Nara [Marques, preparadora de elenco da série] fez exercícios muito delicados e quis mostrar ao Rodrigo que ele era meu parceiro, então descobrimos as músicas preferidas um do outro, mandávamos fotos do ensaio. E a Nathalia é madura, uma fofa. Genial”, elogiou o ator.

Se no início da série, o público pode ter visto Perez como rebelde, as dores do rapaz ficaram mais evidentes com a chegada de Neemias. E a cena em que os dois conversam pela primeira vez foi considerada um dos momentos mais bonitos da série por Rafael: “O Perez desce um degrau da agressividade e rispidez dele para entender o Neemias. E ele se humaniza para conversar de igual para igual com o Perez. É lindo, os dois decidem se ouvir pela primeira vez. É nesse momento que ele se surpreende, porque para o Perez, o Neemias era um grande privilegiado”.

Perez e Sheifá

Rafael Coimbra comenta amor de Perez e Sheifá na série Divulgação/Seriella Productions

Na série, o público também acompanha o amadurecimento de Perez no amor, a partir do momento em que ele se interessa por Sheifá, interpretada por Karina Amorim. O que começa como implicância, ganha novos contornos com a aproximação deles.

“A Karina é um grande presente que tive nessa série, como todo o elenco. Ela foi uma grande parceira, é estudiosa. Nos aprofundamos muito nas nossas cenas, porque nós dois gostamos muito de estudar. Eu me senti à vontade com ela desde o início. A Raphaela [Castro, autora da série] escreveu o romance de forma brilhante. O Perez é cheio de nuances e esse alívio [no drama] com a Sheifá, o humanizou demais”, finalizou.

Reveja todos os episódios de Neemias no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da série:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.