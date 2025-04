Neemias: veja bastidores de cena em que personagens soltam a voz e cantam Música marcou um momento de fé e união em meio aos obstáculos da reconstrução do muro de Jerusalém Entrevistas|Ana Mello, do R7 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arevute (Bianca Palheiras) cantou música Deus de Israel enquanto ajudou na reconstrução do muro de Jerusalém Divulgação/Seriella Productions

Durante a reconstrução do muro de Jerusalém, Neemias (Mario Bregieiria) e os moradores da cidade enfrentaram desafios que incluíram cansaço, chuva e as tentativas de boicote de Sambalate (Tatsu Carvalho). Em meio às dificuldades, a fé motivou os personagens a continuarem e, após um incidente que destruiu parte do trabalho conquistado pelos trabalhadores, uma cena com música marcou o momento de união que tomou conta do spin-off de A Rainha da Pérsia.

Nos bastidores da gravação, o assistente de produção musical Lucas Corel e o preparador vocal Adiel Ferr deram detalhes ao site oficial sobre como esse episódio foi pensado para a minissérie. “A equipe recebe todo o material com antecedência, a gente já tem um arranjo definido, marcamos ensaios com o preparador vocal, o Adiel, e no dia, fazemos uma passagem geral tanto com o elenco, quanto com a figuração, com a música valendo”, explica Lucas Corel.

A trilha Deus de Israel já foi usada em outras produções, mas ganha novos arranjos de acordo com as necessidades de cada série. Para Neemias, a música foi entoada em coro pelo elenco para marcar a retomada das obras de reconstrução do muro. “A importância da preparação é para eles viverem a canção, transmitirem verdade e o que os personagens estão sentindo naquele momento”, destaca Adiel Ferr.

Bianca Palheiras, que vive Arevute na trama, inicia a cena cantando e é acompanhada por outros personagens em seguida. A atriz ressaltou a união do elenco no resultado do trabalho. “É uma cena bem importante, porque estamos resgatando a nossa fé para a reconstrução do muro, mas a preparação foi divertida: cantamos, nos olhando, rindo e felizes de conseguirmos dar continuidade à reconstrução da cidade. Foi muito legal e emocionante também”, conta.

Karina Amorim, a Sheifá da minissérie, revelou que a música garantiu emoção à cena Divulgação/Seriella Productions

Para Karina Amorim, que interpreta Sheifá, o momento ganhou mais emoção com a ajuda da música. “Foi muito motivante começar a ver os israelitas chegando para ajudar enquanto a gente estava cantando, porque tudo acontece através da fé, então, é emocionante”, analisa.

Roberta Teixeira vive Amiyah na série e também enalteceu a importância da preparação para o sucesso em cena. “Foi muito necessário para a gente entender o ritmo e entrar na melodia certinha. Espero que a gente tenha conseguido transmitir amor através da música”, conclui.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Veja também: Elenco de Neemias constrói muro durante as gravações para a série

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.