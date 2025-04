Jefferson da Fonseca compara força da paternidade de personagens em Neemias e Até Onde Ela Vai Ator, que viveu Salum na série bíblica, interpreta Francisco na produção que estreia na próxima segunda (14), às 22h45 na RECORD Entrevistas|Do R7 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jefferson da Fonseca interpreta Francisco em Até Onde Ela Vai Divulgação/Seriella Productions

No ar em Neemias, como Salum, Jefferson da Fonseca se prepara para estrear mais um personagem com o lado paterno em destaque na tela da RECORD. Na série bíblica, o ator viveu o pai de Arevute (Bianca Palheiras) e Sheifá (Karina Amorim), em Até Onde Ela Vai, que estreia nesta segunda (14), interpreta Francisco, pai da protagonista Bárbara (Louise Clós).

Ao site oficial, o ator compara a forma de encarar a paternidade dos dois personagens e traça um paralelo com a sua vida pessoal: “Reflito diariamente sobre esse lugar. Sou pai desde os dezoito anos e entendo claramente [a paternidade] como essa força e esse lugar do amparo, da proteção e do acolhimento acima de tudo, e do apoio crítico”.

“Especialmente em Até Onde Ela Vai, pude acessar e entender melhor o papel do pai nessa função. Ser pai não significa simplesmente cuidar e apoiar indiscriminadamente. Ser pai, muitas vezes, e por mais doído que seja, significa também ter conversas sérias e duras. Claro que adoraria falar sempre sobre amor e muita alegria, mas às vezes é importante dizer com a força que aquela situação exige, pela proteção do teu filho. E vivi isso com o Francisco”, continuou Jefferson.

Jefferson da Fonseca comenta relação de Francisco e Bárbara em Até Onde Ela Vai Divulgação/Seriella Productions

O ator aproveitou para comentar a relação de Salum com as filhas Sheifá e Arevute, em Neemias, e como se diferencia de Até Onde Ela Vai.

“Sheifá e Arevute são duas filhas determinadas e exemplos inspiradores para o pai. Salum confia muito nelas”, completou o ator.

Jefferson analisou como a forma de ver a paternidade por meio dos personagens impactou a relação com os filhos na vida real: “Aprendo muito sobre a paternidade com as minhas construções, porque me vem esse cuidado de que amamos muito por toda a vida. Mas também precisamos ter nesse amor, a dureza e rigidez necessária para educar e acolher”.

Em Neemias, Jefferson da Fonseca interpretou Salum Divulgação/Seriella Productions

Para Neemias, o ator se preparou com Bianca Palheiras e Karina Amorim com o auxílio de Leandro Baumgratz, um dos preparadores de elenco da série.

“Foi um privilégio. Ele é um ator generoso e tem uma escuta impressionante. Ajudou nos nossos encontros a estabelecer essa conexão e depois a identificar os valores desses personagens. E, em uma vivência, trabalhou muito o nosso cuidado um com o outro, de modo muito poético, com provocações e estímulos sonoros e musicais”, destacou.

Por fim, Jefferson não economizou ao falar da força da mulher, em especial das filhas de Salum, na ajuda a realizar o sonho de Neemias e dos judeus ao reconstruir Jerusalém.

Jefferson da Fonseca elogia preparação ao lado de Bianca Palheiras e Karina Amorim Divulgação/Seriella Productions

“A força e a coragem dessas filhas, que representam muito esses ensinamentos do pai, fizeram com que elas fossem para os muros trabalhar de modo incansável, buscando uma força que aparentemente não teriam. E isso quebra paradigmas, as duas fizeram o que só os homens faziam”.

“E acho que esse é um recorte muito interessante da série, esse entendimento de, já naquele momento, é absolutamente possível que a gente tenha uma compreensão maior das forças que muitas vezes fogem ao óbvio, ao comum. Elas são dois exemplos, para mim, da força indiscutível da mulher”, concluiu o ator.

Até Onde Ela Vai estreia nesta segunda (14), às 22h45, na RECORD. Reveja os episódios no PlayPlus.com.

Atores destacam a importância da série Até Onde Ela Vai:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, já está disponível para o público assistir e, os atores que fazem parte do elenco da produção contam ao R7.com sobre a importância da história e como a mensagem transformadora da trajetória de Bárbara vai impactar a vida das pessoas; acompanhe!