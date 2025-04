Robson Santos define Pastor Waldir na série Até Onde Ela Vai: ‘Sempre disponível para ouvir e aconselhar’ Ator reforça parceria com o elenco da produção e celebra exibição da trama na RECORD Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 21/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/04/2025 - 02h00 ) twitter

Robson Santos interpreta o Pastor Waldir em Até Onde Ela Vai Divulgação/Seriella Productions

Em Até Onde Ela Vai, Robson Santos interpreta o Pastor Waldir. Na trama, o ator está presente em diferentes momentos da trajetória de Bárbara (Louise Clós), protagonista da série, com o intuito de aconselhar e guiar a jovem em meio às dificuldades da vida.

O pastor tenta orientar Bárbara a agir com a razão em meio à empolgação da rapidez da relação com Sidney (Marcéu Pierrotti).

“Ele está sempre disponível para ouvir e aconselhar, e tenta acalmar os ânimos, fazer com que a Bárbara coloque os pés no chão e pense de forma mais moderada, quando ela está muito empolgada, sem querer ouvir os outros, achando que está certa naquela impulsividade”, contou Robson ao site oficial.

A chegada da série à RECORD, marca mais uma etapa do projeto, iniciado em 2024.

“Teve uma repercussão muito bacana no Univer Vídeo e agora, na TV aberta, vai possibilitar que outras pessoas, que talvez passem pela mesma situação da Bárbara, possam acompanhar a história. Vai ser lindo porque é um projeto feito com muito amor”, garantiu.

Robson Santos reforça lado sábio e conselheiro do Pastor Waldir Divulgação/Seriella Productions

Acostumado a viver diferentes personagens na emissora, o ator celebra a possibilidade de interpretar o pastor em Até Onde Ela Vai.

“Sou muito feliz com as oportunidades que a RECORD tem me dado. E sempre quis interpretar um Pastor. Foi muito bacana, porque além de realizar um sonho profissional, pude dar vida a uma pessoa que aconselha e deseja o melhor para o outro. Foi uma experiência muito rica. Me sinto muito valorizado na RECORD e com o Pastor Waldir não foi diferente”, admitiu Robson.

Robson Santos destaca parceria com Louise Clós na série Divulgação/Seriella Productions

No processo de preparação para dar vida ao personagem, Robson contou com a ajuda de Andréa Avancini, responsável por conduzir os trabalhos com elenco na série.

“Foi de como esse homem, que é um líder religioso, uma pessoa tão sábia, poderia se mostrar humano, sem ser soberbo. E sim buscando orientar e aconselhar, e encontramos essa sabedoria, humildade e presença dele”, analisou o ator.

Na série, Robson reencontrou alguns colegas de RECORD, como Louise Clós e Marcéu Pierrotti, parceiros da superprodução Reis, além de Nina de Pádua, a Alice, com quem tem uma história bem marcante: “Quando eu era mais novo, um dos meus primeiros empregos foi como vistoriador de seguros e vistoriei o carro dela. Tempos depois, ela participou da minha banca de formatura da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), e sempre falei que um dia iria trabalhar com ela, que faz parte da história da TV brasileira. Fiquei muito honrado. Ela me recebeu muito bem e é uma pessoa muito generosa”.

A amizade com Louise e Marcéu ultrapassou as gravações da série e os dois marcaram presença no projeto de Robson, uma Oficina de Interpretação gratuita no Rio Comprido, bairro da cidade do Rio de Janeiro.

Louise Clós e Marcéu Pierrotti visitaram a oficina de interpretação de Robson com Ingrid Conte e Felipe Silcler Arquivo Pessoal

“Louise merece ser protagonista e fez de uma forma muito bonita. Sei da história de vida dela, da batalha para conquistar esse espaço. Na série, o contato se tornou mais forte, trocamos muito fora de cena. E esse laço permanece até hoje”, elogiou.

Com a exibição na RECORD, o ator espera que a série alcance mais pessoas e as ajude a refletir sobre suas próprias vidas. “Tenho certeza de que vai encantar, tocar e impactar muita gente, porque não é uma história qualquer”, concluiu.

Até Onde Ela Vai é exibida de segunda a sexta, às 22h45, na RECORD.

Atores destacam a importância da série:

