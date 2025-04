Marcéu Pierrotti comenta estreia de Até Onde Ela Vai na RECORD: ‘Tema muito necessário’ Ator interpreta Sidney, na série que será exibida a partir desta segunda (14), às 22h45 Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 14/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/04/2025 - 02h00 ) twitter

"Personagem mais difícil da minha vida", afirmou Marcéu Pierrotti Divulgação/Seriella Productions

Até Onde Ela Vai chega às telas da RECORD, a partir desta segunda (14), às 22h45. Na trama, baseada em fatos reais e escrita por Raphaela Castro, o público acompanha a trajetória de Bárbara (Louise Clós). Marcéu Pierrotti interpreta Sidney, homem bonito e simpático que se envolve com a protagonista.

Ao site oficial, o ator celebrou a estreia da série na emissora: “É uma proposta que abre o caminho de uma dramaturgia contemporânea, com um roteiro incrível e estética apurada, de cinema, com muito cuidado. Tinha um desejo enorme de que um público maior tivesse a chance de assistir. Saber que agora a história vai chegar em mais pessoas me deixa muito feliz”.

E relembrou o retorno positivo da história quando estreou com exclusividade no Univer Vídeo.

“Tivemos um retorno muito potente de quem assistiu quando estreou no streaming”.

Marcéu Pierrotti comenta estreia de Até Onde Ela Vai na RECORD Divulgação/Seriella Productions

Marcéu ainda comentou como se entregou ao personagem, que no início aparenta ser amigo e solícito, mostra um lado até então desconhecido por todos, com tendência para a crueldade.

“Foi um trabalho muito árduo. Sidney foi o personagem mais difícil da minha vida. E é um tema muito necessário, doído e difícil, que a gente tem que tratar, principalmente de um abuso psicológico, físico e sexual”, alertou.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Até Onde Ela Vai estreia dia 14 de abril, às 22h45, na RECORD.

Atores destacam a importância da série Até Onde Ela Vai:

Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, já está disponível para o público assistir e, os atores que fazem parte do elenco da produção contam ao R7.com sobre a importância da história e como a mensagem transformadora da trajetória de Bárbara vai impactar a vida das pessoas; acompanhe!