Jefferson da Fonseca analisa sequências desafiadoras de Francisco em Até Onde Ela Vai: ‘De partir o coração’ Na série, pai de Bárbara (Mel Summers/Louise Clós) é afetado por influências malignas e quase destrói sua família Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 29/04/2025 - 04h22 (Atualizado em 29/04/2025 - 04h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jefferson da Fonseca revisita a própria vida para interpretar Francisco Divulgação/Seriella Productions

Jefferson da Fonseca viveu momentos extremamente difíceis e delicados como Francisco em Até Onde Ela Vai, o pai da protagonista Bárbara (Mel Summers/Louise Clós). No início da série, o público acompanhou uma família feliz, até ele ser diretamente afetado por influências malignos, perder o emprego e quase destruir seu lar. Em entrevista ao site oficial, o ator analisa os pontos cruciais da trama do personagem.

“Em um primeiro momento, havia uma família imensamente feliz, com filhos muito carinhosos e próximos. Só que isso se rui quando esse mal se apresenta e os eventos paranormais começam a afetá-los. A Bárbara tem essa hipersensibilidade, e logo percebe. O Francisco é um operário que começa a ter um problema de saúde, umas convulsões, e isso faz com que ele se aposente por invalidez. E a partir dessa aposentadoria, tudo muda. A família da mulher do Francisco [Luiza, Rose Brant] tem uma condição melhor, mas, por orgulho, eles não aceitam ajuda. Eles se mudam para uma chácara, como caseiros, e nesse lugar as coisas pioram ainda mais”, explica.

Público acompanha momentos de felicidade da família Divulgação/Seriella Productions

Jefferson destaca que mesmo na dificuldade, a felicidade estava presente em pequenos detalhes, como na cena em que a família brinca de se molhar com uma mangueira. No entanto, a ausência da fé fortaleceu o mal, e diversos problemas começaram a surgir, como a embriaguez de Francisco.

“Temos uma situação tristíssima de violência doméstica contra a esposa e uma gravidez na adolescência de uma das filhas, a Cecília (Ketlyn Pipper). A família fica completamente desestruturada e o pai, perdido, se entrega à bebida, ao cigarro, e perde a noção das coisas. E nós partimos para o que é mais complicado ainda que é a questão da relação do pai com a menina Bárbara”.

O intérprete de Francisco ressalta o quanto as sequências do ‘quase’ abuso e da agressão contra a esposa foram complicadas, e resgata uma experiência familiar traumática.

“A Rose Brant é uma atriz maravilhosa, de muita sensibilidade e uma grande companheira de cena. Ela foi muito importante para mim durante essas cenas. Os enormes desafios estavam em acessar lugares e memórias. No meu caso, o meu pai era alcoólatra, tive uma infância em que isso foi uma realidade na minha vida. E nesse trabalho da construção dos personagens, é impossível não revisitar a própria vida e as memórias afetivas. Em relação ao Francisco, eu tenho lembranças do meu pai bêbado indo em direção à minha mãe, e ela com uma cadeira se protegendo. Isso é muito doído para um menino de sete anos. E quando eu vi o personagem nesse lugar do agressor, foi de cortar o coração. A questão do abuso nunca passou na minha vida, mas construir isso foi muito difícil, apesar da Mel ser uma jovem atriz extraordinária. Claro que existiu todo um cuidado, havia a Rita Dantas, uma psicóloga absolutamente preparada, acompanhando todo o processo. Nós também tivemos o apoio do diretor Felipe Cunha e da preparadora de elenco Andrea Avancini. Poucas vezes tive o prazer e o privilégio de estar em uma produção tão bem cuidada como Até Onde Ela Vai”.

Fase adulta de Bárbara com Louise Clós

Francisco se preocupa com o casamento da filha com Sidney Divulgação/Seriella Productions

Bárbara cresce e passa a ter uma busca desenfreada por um marido, até conhecer Sidney (Marcéu Pierrotti). Em pouco tempo, a jovem decide se casar e, Francisco, que após se entregar para Deus se transforma em um novo homem, tenta aconselhar a filha sobre a decisão precipitada.

“Essa parte da trama mostra o quanto a fé transformou a vida do Francisco. Depois que ele encontra a Deus, o personagem sabe o que é a vida sem Ele e percebe que a filha começa a se distanciar desse lugar. Aquele pai conhece a dificuldade de um casamento sem Deus. Ainda que Sidney tenha sido o moço da igreja, ele questiona, pois Bárbara tinha acabado de conhecer o rapaz”.

Bárbara esconde a verdade de seus pais, que desconfiam Divulgação/Seriella Productions

Francisco percebe que há algo errado no casamento da filha e descobre o quanto Sidney é violento. “Ele vê a filha machucada e não acredita que ela tenha caído da escada. Ainda que Francisco fosse um homem de Deus, a única coisa que ele poderia fazer era orar e ajudar com o pouco dinheiro que tinha. O pai sofre com o sofrimento da filha. E a Bárbara, por todas as questões, vai ao inferno enquanto a família fica ali tentando dar todo o suporte e cuidando dos netos”.

Depois de Sidney, Bárbara se envolve com outros homens e a vida dela é totalmente tomada pelo mal. Mas, no final da série, a protagonista reencontra Deus e pede perdão aos pais. “Foi muito emocionante. Tenho orgulho de ter ajudado a contar a história de uma mulher que foi ao fundo do poço e conseguiu se reerguer na fé para ter um final feliz”.

Reconciliação de Bárbara com a família marca o final da trama Divulgação/Seriella Productions

Jefferson encerra o trabalho em Até Onde Ela Vai com um destaque para a mensagem que a série transmite: “Independente do mal e da dificuldade, é possível se voltar para Deus e reconstruir a sua vida. A série me traz um novo sentido em relação à importância da fé, da família, do respeito e da paternidade. Essa obra melhora o meu olhar e a minha atenção para o lugar do pai, não só com os filhos, mas também com a família. Foi maravilhoso ter vivido tudo isso”.

Acesse o PlayPlus.com para rever a história de Francisco em Até Onde Ela Vai.