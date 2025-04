Fhelipe Gomes exalta força da história de Até Onde Ela Vai: ‘Uma honra fazer parte’ Veterano na RECORD, ator participa da primeira fase da série como Carlinhos, irmão mais velho da protagonista Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

Fhelipe Gomes interpreta Carlinhos em Até Onde Ela Vai Divulgação/Seriella Productions

Na primeira fase de Até Onde Ela Vai, o público acompanhou a infância de Bárbara (Mel Summers) e dos irmãos, Beatriz (Sofia Fornazari), Cecília (Ketlyn Pipper) e Carlinhos, interpretado por Fhelipe Gomes. Filho mais velho de Francisco (Jefferson da Fonseca) e Luiza (Rose Brant), o jovem precisa amadurecer às pressas devido às circunstâncias da vida difícil da família.

Em entrevista ao site oficial, Fhelipe Gomes, comentou o trabalho na série bem como a preparação e a importância da mensagem que a trama pretende levar ao público com a exibição na RECORD.

“É a oportunidade incrível de levar essa história tão impactante para ainda mais pessoas, alcançar outros públicos e é muito especial tocar o coração de quem não conhece ainda a série [já exibida pelo Univer Vídeo]. E, para mim, é uma honra fazer parte desse projeto com um time tão talentoso”, elogiou o ator.

Sobre a produção ser baseada em fatos reais, deu a Fhelipe uma responsabilidade maior. “Infelizmente, o que acontece com a Bárbara é algo que muita gente ainda vive. E interpretar dentro de um enredo tão denso, com tantas camadas, foi um desafio que me marcou. Sem dúvida, uma das experiências mais intensas da minha trajetória”, relatou.

Carlinhos é o irmão mais velho de Cecília, Beatriz e Bárbara, e vê a família desmoronar após os problemas financeiros enfrentados pelo pai.

“Ele é o alicerce em meio ao caos, sente a dor da família, mas tenta ser o porto seguro, tomar decisões mais racionais e puxar os outros para o caminho certo. Ele não desiste de tentar salvá-los”, analisou.

Com poucos personagens, mas uma trama tão forte, Fhelipe se dedicou à preparação com Andrea Avancini, responsável pelos trabalhos com os atores da série.

“Gosto de anotar tudo, pensar nas emoções e reações, mergulhar mesmo no universo do personagem. Tivemos um processo de preparação bem intenso que foi essencial para criarmos uma conexão real entre a família da ficção. Isso fez toda a diferença”, garantiu.

Fhelipe Gomes elogia preparação e colegas de elenco da série

“E foi uma experiência muito especial. A Mel e a Sofia são incríveis! Ficamos impressionados com o talento e maturidade delas. A Ketlyn, Rose e o Jefferson foram parceiros gigantes, generosos e comprometidos. Criamos um vínculo muito forte. Nos encontrávamos fora do set, a sintonia era verdadeira”, completou o ator.

Fhelipe aproveitou para refletir junto ao público sobre a mensagem que a série visa transmitir com Bárbara.

“É sobre a responsabilidade nas escolhas da vida. Todas as decisões que tomamos têm consequências. E muitas delas não afetam só a gente, mas também quem está ao nosso redor. Se não mudamos certas formas de pensar e agir, os erros vão se acumulando como uma bola de neve. A fé, para mim, é a chave para transformar a vida de verdade. E a série mostra o quanto a mudança pode ser necessária e totalmente possível”, concluiu.

Até Onde Ela Vai é exibida de segunda a sexta-feira, às 22h45, na tela da RECORD.

