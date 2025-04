Wolney Oliveira e Roberta Teixeira comentam desafios de Zabai e Amiyah em Neemias Sambalate (Tatsu Carvalho) tomou dois filhos do casal para o pagamento de dívidas de impostos Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 21/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/04/2025 - 02h00 ) twitter

Zabai e Amiyah buscam ajuda de Neemias para resgatar os filhos Divulgação/Seriella Productions

Wolney Oliveira e Roberta Teixeira viveram os dilemas de Zabai e Amiyah em Neemias. Na série, o casal encontra uma esperança no protagonista, vivido por Mario Bregieira, após os filhos, Baruque (Rodrigo Vidal) e Tirzah (Nathalia Nieman), serem levados por Sambalate (Tatsu Carvalho) para o pagamento de dívidas de impostos. Em entrevista ao site oficial, os atores analisaram a trajetória do casal na trama e revelaram as características que mais admiram nos personagens.

“O Zabai é um homem de fé e esperança, porque ele passa por uma situação de perder tudo e não ter nem onde morar, mas a fidelidade a Deus é o que o guia”, disse Wolney.

O mesmo se aplica a Amiyah, como descreve Roberta Teixeira: “Ela é uma mulher boa e forte, e muito temente a Deus”.

Baruque (Rodrigo Vidal) é tirado dos pais como pagamento de dívidas Divulgação/Seriella Productions

Em Neemias, Zabai e Amiyah não conseguem pagar os impostos excessivos cobrados por Sambalate (Tatsu Carvalho) na Samaria. Por isso, o governador toma o filho caçula do casal, e depois a filha do meio.

“Só de pensar na cena em que o Baruque (Rodrigo Vida) é levado, fico emocionado. A família está reunida e ele não quer ir, está chorando, é muito comovente. Choramos de verdade porque de fato é uma criança que ficaria abandonada, servindo a estranhos e correndo riscos”, contou Wolney.

Roberta também relembrou a sequência: “É uma dor muito grande saber que o seu filho está nas mãos de pessoas más. Naquela situação, a fé era a única coisa que trazia esperança para eles”.

Em paralelo, Neemias (Mario Bregieira) convoca as pessoas para a reconstrução de Jerusalém, e o casal decide participar. “Eles seguem os sinais de Deus para seguir Neemias e conseguem rever Baruque (Rodrigo Vidal), que estava perto de Jerusalém, e também passam a ter uma moradia no acampamento. Então, resolvem duas coisas de uma vez só”, explica Wolney.

Apesar disso, Amiyah segue entristecida com os problemas familiares. “Ir para Jerusalém foi a única saída que eles encontraram. A personagem sempre apoiou o marido, eles foram um casal unido. Mas ela vive uma dualidade de emoções. Ao mesmo tempo em que fica feliz por estar colaborando, existe uma dor interna muito grande”.

Neemias (Mario Bregieira) exige que os filhos do casal sejam devolvidos Divulgação/Seriella Productions

A personagem, então, toma a iniciativa de revelar tudo a Neemias (Mario Bregieira) a fim de buscar ajuda. “A Amyah se emociona muito nesse momento, foi uma cena bem forte. O casal viu em Neemias um ponto de luz e esperança enviado por Deus para conseguir sua família de volta”, contou Roberta.

Neemias (Mario Bregieira) confronta Sambalate (Tatsu Carvalho) sobre as cobranças a seu próprio povo e o obriga a devolver as terras e os filhos de Zabai (Wolney Oliveira) e Amiyah (Roberta Teixeira). “Por meio da fé em Deus as coisas se solucionaram. O casal ajuda a terminar a construção de Jerusalém, o resgate é feito, e eles se mudam para lá”, disse Wolney.

Amiyah (Roberta Baruque) se emociona com reencontro Divulgação/Seriella Productions

Para Roberta, não teria desfecho melhor para os personagens do que o reencontro da família. “Foi lindo, foi uma cena que todo mundo no set se emocionou. Para mim, foi a mais incrível. Todos que participaram se entregaram de verdade”.

Reveja todos os episódios de Neemias no PlayPlus.com.

