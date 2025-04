Mario Hermeto avalia escolhas de Eliasibe em Neemias: ‘Se revela um homem fraco’ Em entrevista ao site oficial, ator comenta reviravolta de seu personagem na série da RECORD Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliasibe (Mario Hermeto) traiu Neemias (Mario Bregieira) ao se aliar com Tobias (Homero Ligere) no fim da minissérie Divulgação/Seriella Productions

No último episódio de Neemias, o público descobre que Eliasibe (Mario Hermeto) traiu a confiança do protagonista ao se aliar a Tobias (Homero Ligere) e permitir que ele se instalasse em uma sala nos átrios do templo. O local era usado anteriormente para guardar itens sagrados e, ao saber da traição, o eunuco ordenou a prisão de seu algoz, além de repreender o sumo sacerdote. Ao site oficial, Mario Hermeto analisou as escolhas de seu personagem no fim da série.

“Eliasibe queria reconstruir seu próprio status quo [expressão latina que significa o estado das coisas] dentro daquela comunidade. Queria o templo cheio, mas por motivos pessoais e vaidade, para poder ganhar mais donativos para os levitas, melhorar sua qualidade de vida. No final, ele se revela um homem fraco que, na verdade, buscava os seus interesses pessoais, se aproveitando dos interesses coletivos”, avalia.

Antes dessa reviravolta, no início da trama, Eliasibe foi um dos primeiros a apoiar a ideia de Neemias de reconstruir os muros da cidade. A decisão de seu personagem envolveu conflitos familiares, já que Zarrara (Suzana Abranches), sua esposa, não aceitou participar da empreitada. Para o ator, existia a crença de Eliasibe em um futuro melhor para todos.

“Era a percepção de uma esperança de sair daquela situação de penúria em que se encontrava o templo, as pessoas e a sua própria família, porque ela dependia das doações feitas ao templo. Ele sabia dos riscos, temia, mas tinha a fé”, relembra.

Eliasibe (Mario Hermeto) e Joiada (Leopoldo Rodriguez) foram descobertos e repreendidos por Neemias (Mario Bregieira) Divulgação/Seriella Productions

Experiente em tramas bíblicas, como o Joel, de Jezabel e o Agé em Reis, Mario também relembra a reação do personagem quando é descoberto por Neemias.

“Ele fica com uma vergonha enorme, porque é como se tivesse traído não só Neemias, mas a sua fé. Afinal de contas, ele traiu o verdadeiro motivo pelo qual ele queria reconstruir aquelas muralhas. O Joiada (Leopoldo Rodriguez) está presente na cena em que o Tobias (Homero Ligere) revela que Eliasibe tinha feito um acordo com ele, então ele olha para o chão de uma forma que eu acho que compartilha da mesma vergonha que o Eliasibe”.

O ator conclui com o aprendizado que levou da experiência após interpretar Eliasibe na trama: “Com fé se faz o que parecia impossível, mas você deve ficar atento ao que é de fato importante e não se desviar disso”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias e A Rainha da Pérsia estão disponíveis no PlayPlus.com.