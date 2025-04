Jefferson da Fonseca fala sobre viver Salum em Neemias: ‘Marco na minha carreira’ Com trinta anos de profissão, ator afirma que participação no projeto o levou a se dedicar exclusivamente à arte Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 02/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jefferson da Fonseca demonstra realização na carreira ao viver Salum em Neemias

Jefferson da Fonseca interpreta Salum em Neemias, nova série da RECORD. A partir do dia 8 de abril, o público vai acompanhar a história do judeu e suas filhas, Arevute (Bianca Palheiras) e Sheifá (Karina Amorim). A família apoia o copeiro real na busca pela reconstrução de Jerusalém após a destruição da cidade.

Em entrevista ao site oficial, o ator comentou o novo momento da carreira e adiantou o que o público pode esperar sobre Salum e a história que será contada na série.

Com mais de trinta anos de ofício, além de ator, Jefferson também já trabalhou como jornalista, professor e gestor público. A conquista do papel em Neemias fez com que ele tomasse uma decisão definitiva sobre a vida profissional.

“É mais um marco na minha carreira. Pela primeira vez, decidi me dedicar exclusivamente à arte, à minha carreira de ator”, revelou.

“Ano passado, quando tive a felicidade de fazer Até Onde Ela Vai (disponível no Univer Vídeo), me senti muito tocado pelo grupo, pela oportunidade e desafios, porque era um personagem extremamente difícil. Isso fez com que me atentasse muito a esse lugar relembrasse o porquê da minha escolha pelo ofício de artista”, completou.

Agora, em Neemias, Jefferson destacou a fé e a paternidade de Salum, traçando um paralelo com sua vida. O ator é pai de três filhos.

“Estou diante de alguns desafios pessoais. Primeiro, uma compreensão maior com o Salum, da resiliência. Em comum, tenho a força da paternidade, eles são as maiores lições da vida. O Salum é um pai muito determinado e apaixonado pelas duas filhas. Elas são a maior força para ele manter a fé inabalável. O que faz com que identifique em Neemias (Mario Bregieira) um enviado de Deus para essa reconstrução e esse novo tempo”, refletiu.

Ainda sobre Salum, Jefferson adiantou que o pai de Arevute e Sheifá será um dos aliados de Neemias.

Com mais de trinta anos de carreira, Jefferson da Fonseca define Neemias como um marco

“Com a chegada e convocação de Neemias, ele sente nas palavras e no olhar dele, uma oportunidade. E o que mais me impressiona nele é o equilíbrio, pensa muito para falar”.

Com a proximidade da estreia na RECORD, o ator admitiu uma grande expectativa para ver a história na TV aberta: “Vi em todos os meus companheiros uma paixão muito grande pela obra e oportunidade. Tenho um profundo sentimento de que vamos ter um trabalho absolutamente bem cuidado pelo elenco e abraçado por uma equipe envolvida e torcendo muito para que dê certo. Tudo funciona de modo muito cuidadoso. Se o foco é maior no processo, o resultado acontece de forma muito natural”.

“E o público pode esperar uma série emocionante com dramas em núcleos isolados que nos comovem muito profundamente. E a reconstrução dessa cidade é esse reencontro, prova de que Deus está presente e pode perfeitamente nos mostrar que é possível recomeçar sempre”, concluiu Jefferson.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 7 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da série:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.