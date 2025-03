Hugo Carvalho vive Jônatas em Neemias: ‘Trajetória muito bonita’ Após viver personagens em Gênesis e Reis, ator retorna à RECORD e comenta trabalho ao lado de colegas veteranos, como Mario Hermeto Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 22/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 02h00 ) twitter

Hugo Carvalho interpreta Jônatas em Neemias

Hugo Carvalho está de volta à RECORD em Neemias, spin-off do sucesso A Rainha da Pérsia. Na série, que estreia em 8 de abril na emissora, o ator vai viver Jônatas. O rapaz faz parte de uma família de levitas que vai ser impactada com a chegada do copeiro real e a missão de reconstruir Jerusalém.

“O retorno [à RECORD] acontece em um momento muito bom, porque nesse intervalo fiz teatro. Acho que é o caminho perfeito do ator”, ressaltou Hugo ao relembrar em entrevista ao site oficial a presença no elenco das primeiras temporadas de Reis.

Na superprodução de 2022, o ator colocou mega hair (método de alongamento capilar) para viver o filisteu Dobár e, desta vez, Hugo precisou tirar a barba. “Voltei a fazer algo mais leve e solar”, completou, justificando a mudança no visual.

Na trama, Jônatas será confrontado, juntamente com a família, com o dilema de ajudar Neemias (Mario Bregieira) a salvar Jerusalém da destruição: “A cidade está devastada. Então ele está abalado por isso tudo. Neemias chega e traz esperança, força e revigora a fé de todo mundo. Ele acredita muito nisso. É uma trajetória muito bonita”.

Para viver o levita, o ator participou de uma vivência ao lado dos colegas de elenco, na qual tiveram que construir um muro real. Fato que foi importante para unir ainda mais o grupo que trabalhou na série.

No núcleo de Hugo estão atores veteranos, como Mario Hermeto (Eliasibe), Suzana Abranches (Zarrara) e Leopoldo Rodriguez (Joiada). Os três já estiveram presentes em diferentes momentos da trajetória do ator.

“Tenho um carinho especial pela Suzana. Em Gênesis, ela fez minha preparação, sempre me acolheu e foi muito carinhosa. [Depois] ela me indicou para um trabalho, é minha amiga. E agora faz a minha avó. O Leopoldo é de Goiânia, como o meu pai de verdade. E com o Mario, que é meu avô, fiz minha primeira cena na RECORD, em Milagres de Jesus”, revelou Hugo.

Com a estreia na RECORD tão próxima, o ator contou o que o público pode esperar da série: “Estou curioso para ver a recepção das pessoas com a história porque é sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. É a reconstrução de algo físico, mas também interna, da fé das pessoas”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 8 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da série:

