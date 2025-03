Bianca Palheiras retorna à RECORD para viver Arevute em Neemias: ‘Personagem inspiradora’ Atriz conta detalhes da preparação para o novo trabalho na emissora depois de Reis Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 21/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bianca Palheiras interpreta Arevute na série Neemias Divulgação/Seriella Productions

Bianca Palheiras retorna à RECORD para viver Arevute na série Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia. Em entrevista ao site oficial, a atriz comentou o novo trabalho na emissora e adiantou detalhes da personagem.

“O meu primeiro trabalho na RECORD foi em Todas As Garotas em Mim, depois fiz a Betânia em Reis. Fiquei um ano e pouco gravando, foi incrível. E agora interpreto a Arevute em Neemias. É muito especial mesmo voltar à emissora. É onde me sinto à vontade, em casa e acolhida. Foi tão gostoso reencontrar todos e realmente me sentir bem-vinda novamente”.

Arevute estará presente na reconstrução de Jerusalém e a atriz adianta: “É uma personagem muito moderna dentro das circunstâncias da época e irá inspirar as mulheres a resgatarem sua força”.

Bianca também conta que, na trama, a jovem é muito próxima de sua irmã Sheifá, interpretada por Karina Amorim. Por isso, as duas fizeram a preparação em conjunto com o auxílio do preparador de elenco Leandro Baumgratz . “Elas formam uma dupla que fica para cima e para baixo. Foi um processo muito intenso e divertido. Eu e a Karina tivemos que nos conhecer muito para criar essa ligação de irmãs, amigas e confidentes. O Leandro soube nos conduzir lindamente para conseguirmos criar esse vínculo”.

Outro ator que ganhou a admiração da artista foi Jefferson da Fonseca, o Salum na trama, pai de Arevute e Sheifá. “É até difícil descrevê-lo porque ele é tão generoso e sábio. Acredito que o Jefferson nem tenha noção do tanto que ele consegue doar para as pessoas. Em uma conversa, cinco palavras que ele fala já te enriquece. É uma pessoa muito diferenciada”.

Bianca Palheiras destaca admiração pelos colegas de elenco da série

Além de conhecer novos atores, a intérprete de Arevute reencontrou amigos antigos da série Reis. “O Bernardo Mesquita (Hanani), o Mario Bregieira (Neemias), o Fifo Benicasa (Semaías). Já tínhamos uma amizade que se fortaleceu ainda mais. Também conheci a Roberta Teixeira (Amíyah), ela fez a passagem de tempo da minha personagem em Reis, a Betânia. Foi muito legal reencontrar e também encontrar pela primeira vez pessoas que a gente já gosta”.

Para a atriz, o principal benefício da preparação é justamente esse convívio do elenco, que se estende para as cenas. “Estávamos ali completamente disponíveis para conhecer o outro. Fizemos amizades com pessoas que convivemos todos os dias por meses. O elenco e a equipe se tornaram um só”.

Já sobre a trama, Bianca garantiu que Neemias irá mudar vidas. “É um projeto que fala muito sobre união. Até o que parece ser impossível, se nos unirmos em fé, conseguimos realizar. Realmente acredito que Neemias vai unir famílias e fortalecer relações e laços”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 8 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Veja também: Elenco de Neemias constrói muro durante as gravações para a minissérie

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia em abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.