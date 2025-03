Wolney Oliveira estreia na RECORD como Zabai em Neemias Ator conta detalhes da preparação para seu primeiro personagem bíblico na emissora Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 17/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wolney Oliveira interpreta Zabai na série Neemias Divulgação/Seriella Productions

Wolney Oliveira estreia na RECORD como Zabai em Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia previsto para abril, e define o personagem como um homem de fé e esperança. Em entrevista ao site oficial, o ator revelou como tem sido interpretar o primeiro personagem bíblico de sua carreira e contou detalhes da preparação para o trabalho.

“É o meu primeiro personagem fixo na casa e tem sido uma experiência super boa e positiva. A RECORD e a Seriella Productions nos dão uma estrutura ótima para podermos trabalhar, é muito acolhedor. Tivemos todo o apoio e condições necessárias para realizar esse projeto”.

Para interpretar Zabai, Wolney contou com a ajuda da preparadora de elenco Nara Marques. “Fiz trabalhos pontuais com a Nara e foi muito importante, porque ela é atriz e uma preparadora muito experiente. Também fiz o dever de casa com muita pesquisa e leitura da história de Neemias na Bíblia, já que o meu personagem também é bíblico. A preparação foi fundamental. Tive tempo suficiente para me aprofundar, estudar, pesquisar e, para mim, foi um diferencial”.

O ator também destacou a direção de Felipe Cunha como um ponto positivo do spin-off. “Por também ser ator, ele nos dá orientações muito específicas”.

Wolney ainda confidenciou a importância de Neemias para sua vida e carreira. “Tem sido uma oportunidade muito bacana. Tive um crescimento profissional ao interpretar o Zabai porque ele é um personagem muito profundo, cheio de camadas, e que exigiu muito de mim. É um trabalho muito sério e um divisor de águas. Neemias, de fato, vai levar uma história muito bonita ao público. Tudo nessa série é um presente”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias tem estreia prevista para abril na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.