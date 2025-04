Karina Amorim celebra Sheifá em Neemias: ‘Aprendi muito’ Experiente no teatro, a atriz fez sua estreia na tela da RECORD no spin-off de A Rainha da Pérsia Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Karina Amorim interpreta Sheifá em Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Karina Amorim fez sua estreia na tela da RECORD como a judia Sheifá em Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia. Experiente no teatro, onde atua desde os 13 anos, e com mais de 30 peças no currículo, a atriz conversou com o site oficial e deu mais detalhes sobre o projeto e a sua personagem.

“Estou muito feliz e agradecida pela oportunidade. É uma história muito bonita, de união e fé. E a Sheifá é um presente, aprendi muito com ela e doei um pouquinho de mim”, conta.

Filha de Salum, interpretado por Jefferson da Fonseca, e irmã de Arevute, vivida por Bianca Palheiras, Sheifá é descrita por Karina como uma mulher de personalidade forte. A artista destacou, ainda, como foi o processo de interpretação da personagem e o que acredita ter em comum com ela.

“Ela é uma judia de muita fé, uma mulher forte, que se coloca muitas vezes como dona de si e por mais que a gente seja tudo isso, sempre tem um momento em que está mais vulnerável. Então, conseguir esse equilíbrio tanto para mim, como Karina, quanto para Sheifá, foi uma troca. Entender onde a gente pode ser forte e onde pode deixar que cuidem”, avalia.

Bianca Palheiras, Jefferson da Fonseca e Karina Amorim interpretam pai e filhas em Neemias Divulgação/Seriella Productions

Na trama, Sheifá e Arevute são as poucas mulheres a participarem da reconstrução do muro de Jerusalém. Criadas pelo pai sem a presença da mãe, esse ato é destacado pela atriz como um movimento de amor e fé.

“As duas se prontificaram em ajudar na construção [do muro] sem pensar duas vezes. Isso foi um susto para todo mundo, porque, na época, duas mulheres não poderiam mexer com construção, um trabalho tido como masculino. Mas a Sheifá e Arevute se voluntariaram através da fé, com essa crença de que iriam fazer a parte delas. Para as irmãs, aquilo ali [a reconstrução do muro] era mais do que somente fazer um trabalho masculino e, sim, ajudar na obra de Deus”, ressalta.

O processo vivido em cena mexeu também com as emoções de Karina, que analisou como o trabalho na série a fez refletir sobre a sua vida fora do set. “É sobre qual ‘muro’ queremos reconstruir dentro da gente. Isso, para mim, como atriz, está sendo muito sensível. Juntou a fé da Sheifá, com a Karina que tem a vontade de reconstruir ‘muros’ internos”.

Karina Amorim e Rafael Coimbra interpretam par romântico como Sheifá e Perez em Neemias Divulgação/Seriella Productions

Romance em cena

Na superprodução protagonizada por Mario Bregieira, Sheifá vive um romance com Perez, interpretado por Rafael Coimbra. “Ela acaba se apaixonando pelo Perez, que é uma pessoa que tem muitas questões com ele mesmo e também familiares, e ouso dizer que ela é uma das únicas que consegue amolecer aquele coração, porque ele é muito arredio, não escuta ninguém”, analisa.

Para Karina, a jovem é responsável por mudanças na personalidade de Perez. “A Sheifá consegue falar o que ele precisa ouvir e mostrar com ações, porque ela não é só de dizer, ela faz. Então, ela consegue demonstrar que dá para colocar uma pitadinha de amor e fazer com que tudo fique melhor e mais leve”.

Mudança no visual

Para viver Sheifá em Neemias, Karina passou por uma transformação no visual. Ela estava ruiva há alguns anos e experimentou um tom mais escuro no cabelo pela primeira vez. A atriz compartilhou como foi esse processo nas redes sociais.

“Gostei muito, nunca tinha ficado morena, apenas loira e ruiva, então é uma fase nova, como tudo o que eu estou vivendo. Estou muito feliz e a mudança no visual agregou nesse novo ciclo”, conclui.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 22h45.

Veja: Elenco de Neemias reconstrói muro em preparação para a minissérie

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.