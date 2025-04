Felippe Salve revela detalhes das cenas de ação em Neemias: ‘Me preparei com dublê' Em entrevista ao site oficial, ator contou como se preparou para os momentos de tensão do spin-off de A Rainha da Pérsia Entrevistas|Ana Mello, do R7 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 ) twitter

Gesém é o primeiro personagem de Felippe Salve na RECORD Divulgação/Seriella Productions

Em Neemias, Gesém (Felippe Salve) esteve ao lado de Sambalate (Tatsu carvalho) nas maldades contra o povo de Jerusalém, inclusive foi o responsável pelo sequestro de Esdras (Hall Mendes). Fora da ficção, o ator destacou a preparação para as cenas mais tensas de Gesém ao longo da série da RECORD, como as que envolveram fogo e luta.

“As cenas de ação são boas de fazer e dão uma certa adrenalina. Quanto mais semelhante o ambiente for ao que a gente quer passar em cena, melhor para construirmos com o personagem. Me preparei com dublê, treinei uma cena de luta, que foi a surra que Gesém deu em Hanani (Bernardo Mesquita), aprendi alguns golpes para ser algo seguro para nós dois, e foi muito interessante”, conta.

O ator enfatizou a importância dos ensaios com dublês profissionais para o sucesso da gravação. “A gente já chega mais preparado e pronto. É super importante para chegarmos no set seguros e confiantes”.

Gesém (Felippe Salve) entrou em um embate com Hanani (Bernardo Mesquita) durante invasão à Jerusalém Divulgação/Seriella Productions

A troca com o elenco, inclusive, foi um ponto positivo desse trabalho, de acordo com Felippe. Principiante no audiovisual, o ator pontuou os ensinamentos que teve com os parceiros de set.

“Quando eu cheguei, o Tatsu [Carvalho] me deu várias dicas, Homero [Ligere] também, super acolhedor, o elenco inteiro foi assim. Deu aquele friozinho na barriga de trabalhar com essa galera que já está há tanto tempo [no ramo], tenho muito respeito e admiração. Me deixaram bem à vontade e foi incrível trabalhar com eles”, elogia.

Felippe Salve teve preparação com dublês para cenas de ação em Neemias Divulgação/Seriella Productions

Além dos vínculos criados durante a produção, Felippe está satisfeito com o seu primeiro trabalho na RECORD. O ator avaliou a experiência em Neemias como um aprendizado. “É uma escola, porque é na prática que a gente vai aprendendo e aprimorando o nosso trabalho. Estou bem feliz”, finaliza.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias vai ao ar às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da série:

