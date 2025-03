Felippe Salve celebra primeiro trabalho no audiovisual como Gesém em Neemias: ‘Feliz e ansioso’ Com experiência de mais de dez anos no teatro, ator interpreta homem mau-caráter na minissérie e elogia equipe Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 30/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felippe Salve interpreta Gesém em Neemias Divulgação/Seriella Productions

Felippe Salve chega ao spin-off de A Rainha da Pérsia na pele de Gesém, um dos aliados de Sambalate (Tatsu Carvalho) e inimigo declarado de Neemias. Experiente no teatro, onde atua há mais de dez anos, o ator natural de Santos (SP) faz sua estreia em uma produção audiovisual na minissérie da RECORD e celebra a oportunidade.

“Estou com uma expectativa muito boa, a gente fez um trabalho bacana, gostei muito dos meus colegas de cena, da galera da produção, da técnica, todo mundo me acolheu muito bem nessa primeira vez aqui na emissora, então estou feliz e ansioso pelo resultado”, conta.

Gesém é um árabe rico e estrangeiro em Jerusalém. Ao site oficial, Felippe adianta que o público pode esperar bastante perversidade dele, mas ressalta que a trama vai encantar os telespectadores com seus aprendizados.

“É um inimigo do Neemias que vai criar vários obstáculos a ele junto com Sambalate e Tobias (Homero Ligere). Ele vai usar da violência e da maldade para conseguir o poder e tentar eliminar o eunuco, sempre seguindo as ordens do Sambalate. É um personagem mau-caráter. Mas podem esperar uma história de fé, superação, união e só coisas boas na série”, garante.

Segundo o ator, Gesém não tem semelhanças com ele, a não ser a voz grave e marcante. “É muito diferente, ele vai contra todos os meus princípios e tive que buscar essa construção em cena. Cheguei a conversar com autora, Raphaela Castro, e foi muito bom, porque ela me deu uns toques sobre o personagem. É legal quando fazemos alguém tão diferente da gente, estou bem feliz”.

Principiante também em tramas bíblicas, o ator comentou a responsabilidade de encarar esse novo desafio profissional. “Foi bem legal, uma outra perspectiva, de saber que essa história tem uma importância muito forte para os telespectadores e de como contar de uma forma emocionante, porque a gente sabe do impacto dela”, conclui.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 7 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro em preparação para a minissérie:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.