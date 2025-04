Hall Mendes define sequências de tortura de Esdras em Neemias: ‘As mais difíceis da minha carreira’ Personagem foi sequestrado durante a invasão em Jerusalém e separado do amor de sua vida, Hannah (Fernanda Junqueira) Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 12/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esdras foi perseguido por pregar a Palavra de Deus em Jerusalém Divulgação/Seriella Productions

Esdras se mudou para Jerusalém para pregar a Palavra de Deus e se tornou alvo de Sambalate (Tatsu Carvalho) na série Neemias. Durante a invasão à cidade, o judeu foi sequestrado, levado para um cativeiro e torturado até ficar à beira da morte. Em entrevista ao site oficial, Hall Mendes definiu as sequências como as mais difíceis de sua carreira em quase uma década como ator.

“No início dos episódios, todos questionavam: ‘O que aconteceu com o Esdras?‘. E ele passa por muitas coisas pesadas, fica meses em um quarto escuro sendo torturado, é tirado do amor da vida dele, que é a Hannah (Fernanda Junqueira), então foram cenas bem desafiadoras, gravamos em dois dias. Posso dizer que foram as sequências mais difíceis da minha vida em oito anos de carreira, porque demandou do corpo, da emoção, de tudo o que o personagem já tinha vivido e estava para viver. Foram momentos fortíssimos, o Esdras sem entender o que estava acontecendo e por qual motivo queriam matá-lo. É uma experiência que vou levar para a vida, foi muito difícil, mas prazeroso na mesma medida”, contou.

Hall relembra o quanto ficou ansioso e tenso para as gravações quando leu o roteiro da série. “Quando batia o olho nessas cenas, me dava aquele ‘friozinho na barriga’. Eu pensava: ‘Nossa, como será o dia de gravar, o que eu vou sentir, como vai ser conduzido’, e tudo aconteceu da melhor forma possível”.

Esdras fica para trás e salva a vida de sua esposa Divulgação/Seriella Productions

Na série, Esdras recebe um aviso de Ananias (Flávio Pardal) e tenta fugir de Jerusalém com Hannah (Fernanda Junqueira). Mordecai (André Bankoff), pai da jovem, tenta ir ao encontro do casal para ajudá-los, mas eles são surpreendidos pelos invasores. “O Esdras se sacrifica para salvar o amor da vida dele e acaba ficando para o Mordecai levar a Hannah. É um gesto lindo desse personagem. Ele transmite amor e coragem para as pessoas. Aprendi muito com essa atitude dele”.

O reencontro do judeu com a esposa no final da trama emocionou o público e trouxe um desfecho feliz para Esdras. Por isso, Hall fez questão de ressaltar a parceria com Fernanda Junqueira desde A Rainha da Pérsia. “Nós estávamos muito felizes com os personagens e com a história. Os dois com os olhos brilhando para fazer acontecer. Por conta da viagem ao Marrocos, ficamos muito unidos, todas as minhas cenas eram com ela. Então, criamos uma parceria e uma amizade muito fortes. Digo que a Fernanda foi um presente especial que recebi desse projeto”.

Esdras se entregou aos invasores para salvar Hannah Divulgação/Seriella Productions

O ator encerra o trabalho com gratidão e orgulho após interpretar Esdras. “É o personagem mais desafiador da minha vida, nunca fiquei tão apaixonado por um trabalho. O Esdras me transformou desde A Rainha da Pérsia. Foi muito especial e gratificante fazer parte de Neemias, falo isso com amor e orgulho. E estou com saudades do personagem, dos atores, daquela troca que a gente tinha dentro e fora do set. Todos nos tornamos amigos e isso é incrível. Sempre vou lembrar com muito carinho dessas duas produções. Levo para a vida tudo o que aprendi”.

Reveja os episódios de A Rainha da Pérsia e Neemias no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da minissérie

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.